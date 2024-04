O Caxias tem um novo integrante na comissão técnica fixa do clube. Trata-se do auxiliar-técnico Roberto Maschio, 30 anos. O profissional retorna ao clube, onde iniciou nas categorias de base, entre 2014 e 2016. Ele irá trabalhar com o técnico Argel Fucks e o auxiliar do treinador, Galego.