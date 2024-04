A reapresentação do Caxias para a última semana de treinos antes da estreia na Série C ocorreu nesta segunda-feira (15). E o clube apresentou um de seus três reforços para a disputa da competição. Aos 29 anos, o zagueiro Lucas Cunha demonstrou personalidade e bom português para enaltecer o quanto está satisfeito para vestir as cores do clube até o fim do Gauchão de 2025.