Falta pouco para o Caxias iniciar a disputa da tão sonhada Série C do Campeonato Brasileiro. No sábado (20), o clube grená recebe o Athletic, de Minas Gerais, a partir das 19h30min. E para o técnico Argel Fuchs, o objetivo do clube na competição nacional é bem claro. Ele não quer gerar euforia, e prefere manter os pés no chão, mesmo com o bom momento vivido pelo time desde sua chegada no Gauchão.