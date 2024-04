O técnico Roger Machado não escondeu a frustração pela derrota na final diante do Grêmio, neste sábado (6), na Arena, em Porto Alegre. O comandante do Juventude lamentou o que ele chamou de perda do controle emocional da partida, na reta final do primeiro tempo, mas fez questão de valorizar o desempenho do time durante a decisão e o campeonato.