O trem alviverde ainda não voltou aos trilhos e terá uma nova oportunidade neste sábado (9) pelas quartas de final do Gauchão. O Juventude encarou a estrada para enfrentar o Guarany, no Estádio Estrela D'alva, às 19h30min. Para chegar às semifinais do Estadual, o time precisará vencer. O empate classifica os donos da casa.