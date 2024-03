O executivo de futebol do Juventude, Júlio Rondinelli, foi procurado pelo Coritiba. O time paranaense busca um novo profissional para área após a morte de Júnior Chávare, que também teve passagem recente pelo Estádio Alfredo Jaconi. Chávare faleceu após um infarto agudo do miocárdio aos 57 anos, no dia 18 de fevereiro.