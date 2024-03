O Juventude voltou aos treinos na manhã desta quarta-feira (20) no Centro de Treinamentos do clube. O técnico Roger Machado ganhou um tempo importante até o jogo de volta das semifinais do Gauchão. O time entra em campo somente na segunda-feira (25), às 21h30min, no Estádio Beira-Rio, diante do Inter. Para chegar à finais do Gauchão, o alviverde terá de vencer no tempo normal, pois a partida de ida terminou em 0 a 0.