A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou nesta segunda-feira (4), a data do jogo entre Juventude e Paysandu, válido pela segunda rodada da Copa do Brasil. Inicialmente, o confronto entre as equipes estava previsto para terça-feira (12), às 20h. Agora, a partida vai ocorrer na quarta-feira (13), às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi.