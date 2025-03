Quanto tempo Nenê pode atuar por jogo? Preparador físico do Juventude responde

Camisa 10 participou de sete jogos, mas nenhum como titular. Porthus Junior / Agencia RBS

O torcedor do Juventude viu muito pouco de Nenê em campo nestes primeiros três meses de 2025. O técnico Fábio Matias já havia alertado no início da temporada que a ideia seria explorar mais do atleta de 43 anos, respeitando sua idade, e tentando tirando seu máximo.

Mesmo assim, o camisa 10 não foi titular em nenhuma das sete partidas que esteve em campo por Campeonato Gaúcho e Copa do Brasil. E em apenas três ele atuou por mais de 30 minutos.

— Dentro do modelo que se propõe o Juventude, talvez no Gauchão se proponha um certo modelo, para o Brasileirão esse modelo não existe, né? Então, os números já nos mostram, a frequência cardíaca dele cai, aí as distâncias começam a cair e tudo mais. É difícil para ele suportar mais do que 50, 60% do jogo (de 45 a 60 minutos). É difícil, fisiologicamente falando — revelou o preparador físico alviverde, Rodrigo Squinalli em entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

O profissional ainda comentou sobre a utilização do meia de acordo com a forma como que o time está se comportando em campo

— Depende do que acontece no jogo. Se o time está lá embaixo, retraído, a gente podendo jogar, ele não precisando transitar para trás, fica muito mais fácil para ele. Agora, aquele jogo que é mais Brasileirão, que é guarda aberta, apanhando e atacando, e ele apanhando, e assim vai, começa a ficar mais custoso para ele.

A última aparição de Nenê em campo foi no confronto de volta da semifinal do Estadual, quando Fábio Matias o chamou para entrar no intervalo. E o que chamou a atenção é que no lance do gol de Mandaca, aos 39 minutos, era Nenê quem aparecia cruzando da linha de fundo.

— Ele acelera, toma a trombada, ele não cai. O cara tenta pegar ele por baixo ainda num carrinho, não consegue achar. E aí quando tu deixas um cara dessa qualidade, erguer a cabeça para saber onde é que vai a bola, é lá que a bola vai — apontou Squinalli, que completou:

— Então, não dá para largar desse "velho". Eu falo para ele: "dá vontade de te mandar ficar em casa às vezes", mas é que aí acontecem essas coisas. O que a gente gosta e se propõe a fazer é equilibrar bem as cargas e, obviamente, tem que ir em treino um pouco mais, um pouco menos. O Nenê, se tu pedires para ele sair do treino, ele não sai. O que, daqui a pouco, tem que fazer é, durante o treino, quebrar um pouco o ritmo do treino dele.

Os jogos de Nenê em 2025

Inter 2x0 Juventude (Gauchão) - entrou aos 25 minutos do segundo tempo;

Juventude 1x0 Guarany-Ba (Gauchão) - entrou aos 30 minutos, do segundo tempo;

Caxias 0x2 Juventude (Gauchão) - entrou aos 38 minutos do segundo tempo;

Juventude 3x1 São José (Gauchão) - entrou aos 30 minutos do segundo tempo

Avenida 1x1 Juventude (Gauchão) - entrou aos aos 38 minutos do segundo tempo;

Maringá 1x0 Juventude (Copa do Brasil) - entrou aos 37 minutos do segundo tempo;

Juventude 2x1 Grêmio (Gauchão) entrou no intervalo.

*Nenê ainda atuou no amistoso contra o Boca Juniors, em janeiro, quando entrou aos 35 minutos do segundo tempo.