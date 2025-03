Juventude estreia na Copa do Brasil sub-17 contra o Santos nesta terça-feira

O Juventude inicia a disputa da Copa do Brasil Sub-17 nesta terça-feira (11), diante do Santos. A partida ocorre às 15h, no CT Rei Pelé. Quem vencer avança às oitavas de final da competição. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga sairá das cobranças de pênaltis. O canal do Santos no YouTube transmite a partida com imagens.