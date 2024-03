A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) confirmou na tarde desta segunda-feira (4) as datas dos confrontos da fase de quartas de final do Gauchão 2024. Quem vai entrar em campo antes é o Caxias. O time de Argel Fuchs recebe o São José na sexta-feira (8), às 19h, no Estádio Centenário.