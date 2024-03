Embalado por duas classificações na última semana, na Copa do Brasil e no Gauchão, o Caxias iniciou nesta segunda-feira (4) a preparação para encarar o São José, nas quartas de final do Estadual. O time de Argel Fuchs conseguiu a terceira colocação na tabela após a vitória sobre o Novo Hamburgo e terá a vantagem de decidir uma vaga às semifinais no Estádio Centenário, precisando apenas de um empate para avançar na competição.