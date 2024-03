O Caxias cumpriu com os dois objetivos traçados pela direção no início da temporada. Avançou da primeira fase da Copa do Brasil, o que rendeu cerca de R$1,7 milhão aos cofres do clube, dando fôlego para a disputa da Série C do Brasileiro; e obteve vaga entre os quatro melhores do Gauchão 2024. Com a vitória de 1 a 0 sobre o Novo Hamburgo, o time de Argel Fuchs ficou com a terceira colocação da tabela na primeira fase.