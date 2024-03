Quando o Caxias perdeu para o São José, por 2 a 1, na oitava rodada do Gauchão, no dia 15 de fevereiro, ninguém apostaria numa retomada imediata do time grená. Saiu Gerson Gusmão e chegou Argel Fuchs. Com o novo comandante, a equipe reagiu. Saiu das proximidades da zona do rebaixamento, ultrapassou o maior rival e chegou ao terceiro lugar.