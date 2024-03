O Caxias de Argel Fuchs continua em ótima fase. Invicto com o comando do treinador, o time grená venceu mais uma no Campeonato Gaúcho. Dessa vez, o resultado positivo foi diante do Novo Hamburgo, no Estádio do Vale, por 1 a 0, com gol contra de Felipe Fraga, após cobrança de escanteio de Tomas Bastos.