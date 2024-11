A quantia milionária apreendida em um veículo na BR-158, em Santa Maria, teria sido furtada do cofre de uma agência do Banco do Brasil em Vitória, no Espírito Santo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou R$ 763,4 mil, 70,7 mil euros e US$ 41,9 mil, em espécie, na bagagem e junto do estepe de um Jeep Renegade, abordado na tarde de segunda-feira (18).