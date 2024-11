O feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20), terá predomínio do tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. Os volumes de chuva serão elevados, com destaque para a Região Central, Litoral Norte, Região Metropolitana, Vales e Serra. Já no início do dia, há possibilidade de temporal com chuva forte e localizada, acompanhada por raios e ventania em quase todo o Estado.