Argel Fuchs foi contratado pelo Caxias no dia 16 de fevereiro. O time brigava contra o rebaixamento no Gauchão. Em menos de um mês no comando, o treinador segue invicto. Em quatro jogos, são três vitórias e um empate. Além disso, teve a classificação na Copa do Brasil e o ingresso no G-4 do Gauchão.