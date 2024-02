O Veranópolis anunciou na tarde desta terça-feira (27) o nome do treinador que estará à frente da equipe na disputa da Divisão de Acesso em 2024. Paulo Henrique Marques, de 58 anos, retorna ao clube da Serra após dirigir o Santa Cruz nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Esta será a quarta passagem do profissional pelo Veranópolis.