O Caxias está definido para encarar o Inter na tarde deste sábado (3), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela quinta rodada do Gauchão 2024. O Grená vem de dois jogos seguidos em casa e não conseguiu vencer o São Luiz e o Brasil de Pelotas. No último, diante do Xavante, derrota por 2 a 1 e vaias da torcida em Caxias do Sul.