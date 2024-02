A fase do Caxias não é das melhores. O time grená somou apenas um ponto nos últimos dois jogos no Estádio Centenário. Não bastasse isso, o técnico Gerson Gusmão ainda não encontrou a formação titular ideal. A oscilação da equipe tem gerado trocas de uma partida para outra. No sábado (3), às 16h30min, diante do Inter, o treinador terá que mudar novamente.