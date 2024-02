O time do Caxias vive um desequilíbrio técnico no começo do Gauchão 2024. Se por um lado o time de Gerson Gusmão tem o melhor ataque da competição, ao lado do Grêmio, com sete gols marcados, em quatro partidas, por outro, a defesa tem se figurado no maior problema da equipe. Com sete gols sofridos, junto com o Ypiranga, o sistema defensivo grená só não é pior do que o do Guarany de Bagé, que sofreu 8.