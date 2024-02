O Caxias vai mudar para tentar reencontrar o caminho das vitórias no Gauchão 2024. Afinal de contas, depois da estreia promissora na competição com vitória diante do Grêmio, o time de Gerson Gusmão não venceu nas três partidas seguintes. E pior, diante do Brasil-Pel, na quarta-feira, veio a primeira derrota. Em casa, diante do torcedor, o time saiu de campo vaiado. A boa notícia é que contra o Inter, no sábado (3), um titular importante volta à equipe: Galvan.