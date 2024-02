Não é apenas um clássico. O Ca-Ju 288 desta segunda-feira (19), no Alfredo Jaconi, pode encaminhar os rumos de Caxias e Juventude no Gauchão 2024. E para o zagueiro alviverde Danilo Boza, que vai disputar seu terceiro clássico, a rivalidade do Ca-Ju pode ser colocada na mesma prateleira de outros grandes embates.