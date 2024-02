O clássico Ca-Ju 283 não entrou para a história apenas pela goleada grená no Alfredo Jaconi. No dia 9 de março de 2019, o Caxias visitou o Juventude, pelo Campeonato Gaúcho, e venceu por 3 a 0 com muita superioridade. O time grená chegou a jogar com um atleta a menos por mais de 50 minutos. Mesmo assim saiu vitorioso e teve na figura de um meia o último autor de dois gols em um mesmo Ca-Ju, pelo Caxias, na casa do adversário: Rafael Gava.