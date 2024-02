Às vésperas do prazo final de inscrições para a disputa do Gauchão 2024, o departamento de futebol do Caxias está prestes a anunciar a 19ª contratação para a temporada. Trata-se do goleiro Samuel Deuner, de 23 anos. O atleta foi revelado pela base do Juventude e estava atualmente defendendo as cores do Samambaia, do Distrito Federal.