Depois de quebrar a sequência sem vitórias contra o Santa Cruz, o Caxias tem a chance de embalar no Gauchão 2024. Pela oitava rodada, o time de Gerson Gusmão fará mais uma partida diante de seu torcedor. Na quinta-feira (15), às 20h, o confronto será diante do São José, nono colocado na tabela. Em quinto lugar, o Grená pode entrar no G-4 caso vença seu duelo e o Brasil-Pel não derrote o Inter, no Beira-Rio.