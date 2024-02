Recuperação é a palavra de ordem para o Caxias Basquete. A equipe volta à quadra na noite desta sexta-feira (9), no Ginásio do Sesi, diante do Brasília. Depois da dura derrota para o Cerrado, na quarta-feira, a equipe de Rodrigo Barbosa precisa vencer para não correr riscos de deixar a zona de classificação. O time do Distrito Federal está no penúltimo lugar da tabela.