O Juventude começou 2024 com um ambiente totalmente diferente se comparado com o Gauchão de 2023. A meta do técnico Roger Machado é clara e objetiva: "ser campeão, nada menos que isso". Pelo menos, foi o que declarou o técnico em sua apresentação. A última final que o Juventude disputou foi em 2016, quando duelou com o Inter, mas a taça ficou no Beira-Rio.