Líder com 100% de aproveitamento no Grupo 25 da Copa São Paulo, o Juventude terá o Água Santa como rival na segunda fase da competição. A equipe paulista perdeu para o Santos por 3 a 0 na última rodada do Grupo 26 e ficou com o segundo lugar. O confronto está marcado para o sábado (13), às 17h, em Diadema. A confirmação de data e horário veio no início da noite desta quinta-feira (11), pela Federação Paulista de Futebol (FPF).