A 21ª pré-temporada para árbitros e árbitros assistentes da Federação Gaúcha de Futebol - FGF, realizada em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, chegou ao fim no último sábado (13). Neste último dia, a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul - CEAF/RS promoveu atividades teóricas finais para os profissionais do apito.