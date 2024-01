A Comissão Estadual de Árbitros de Futebol do Rio Grande do Sul - Ceaf/RS realizou a abertura da 21ª pré-temporada para árbitros e árbitros assistentes da Federação Gaúcha de Futebol - FGF, na última quarta-feira (10), em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha. As atividades seguem até o sábado (13).