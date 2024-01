O Caxias volta a atuar no Gauchão 2024 neste sábado (27). A equipe de Gerson Gusmão recebe o São Luiz, a partir das 16h. E os ingressos já estão à venda para o duelo. Não haverá promoção na compra antecipada. Os valores são iguais dos bilhetes emitidos no dia do jogo.