A boa fase de Álvaro na pré-temporada do Caxias resultou num começo animador dentro do Campeonato Gaúcho. Depois de ser o artilheiro grená nos jogos-treinos, quando anotou dois gols em quatro jogos, o centroavante deixou sua marca na estreia do Estadual. O gol dele foi o segundo do Caxias na importante vitória sobre o Grêmio.