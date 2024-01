O Recreio da Juventude, em Caxias do Sul vai receber a fase pré-classificatória do Brasil Juniors Cup de Tênis, considerado um dos mais tradicionais torneios juvenis do Brasil e do mundo. A competição pré-classificatória acontece de 20 a 23 de fevereiro e além de Caxias do Sul, Porto Alegre também será sede do torneio.