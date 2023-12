Jogando em casa, no Ginásio de Esportes da Sede Juventude, a equipe de Handebol do Recreio da Juventude conquistou o tricampeonato gaúcho no juvenil masculino, ao vencer a Handaction, de Porto Alegre, por 28 a 18, no sábado (9). A campanha foi praticamente perfeita, com oito vitórias e apenas uma derrota na temporada.