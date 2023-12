O segundo dia de pré-temporada teve a presença de uma cara nova no Estádio Centenário. O zagueiro Alisson, de 22 anos, foi o 21º atleta a se apresentar para as atividades. Resta apenas o lateral-direito Matheus Rocha desembarcar em Caxias do Sul. O jogador que vem do Floresta-CE acompanhou o nascimento de sua filha e tem chegada prevista para a próxima quinta-feira (7), pela manhã.