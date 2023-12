O papai Noel deu um grande presente para os torcedores jaconeros. O meia Nenê, principal nome do time em 2023, renovou o contrato para a próxima temporada. O jogador adiou a aposentadoria para atuar novamente com a camisa alviverde e ser a grande referência técnica da equipe nas disputas do Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão.