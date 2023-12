Diego Ziegg, 35 anos, é o novo gerente administrativo das categorias de base do Juventude. O profissional deixou o Ypiranga na última sexta-feira (29). O próprio canarinho comunicou a saída do profissional em nota divulgada nas redes sociais. O Juventude só deve fazer o anúncio do profissional após a virada do ano. Ele chega para assumir a nova função criada nas categorias de base.