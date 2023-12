O ano de 2024 começa com uma perspectiva bem diferente para o torcedor do Juventude. O time voltou para a elite do futebol nacional, conseguiu segurar o técnico Thiago Carpini, tem vaga confirmada na Copa do Brasil e possui um base para o Campeonato Gaúcho. Diferente da turbulência enfrentada no início de 2023 após o rebaixamento, o alviverde ainda terá um orçamento na casa dos R$ 80 milhões após o acesso nacional.