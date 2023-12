O dia 3 de janeiro de 2024 marcará a estreia do Juventude da Copa São Paulo Futebol Júnior diante do Conquista-BA. A equipe terá o comando de Adailton Bolzan. A competição atrai os olhares do Brasil, pois é uma grande vitrine para muitos jovens despontarem para os times principais. E o Verdão também aposta na competição como uma grande oportunidade para alguns atletas.