Um possível interesse do Juventude no atacante Paolo Guerrero, 39 anos, movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (21). A informação divulgada pelo site Mercado da Bola apontou que o atleta seria alvo do Juventude e de outros dois clubes, o Criciúma e Vitória. O trio subiu para a Série A do Brasileiro. Conforme o portal, a partir do dia 1º de janeiro, o atacante peruano estará disponível no mercado e considera retornar ao Brasil. Atualmente, ele defende a LDU, no Equador.