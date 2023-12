Depois de anunciar oficialmente a contratação do atacante Pablo Borja, de 20 anos, o Caxias segue no mercado à procura de reforços para o elenco do técnico Gerson Gusmão. E assim como o paraguaio, um dos perfis traçados pela direção grená é o de atletas jovens e com potencial de crescimento. E o departamento de futebol negocia com o Grêmio a possibilidade de trazer três jogadores.