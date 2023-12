Mais de 80 atletas de Caxias do Sul competiram na etapa final da 46ª edição dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul (Jirgs), nos dias 16 e 17 de dezembro, em Santa Maria. A competição, promovida pela Secretaria do Esporte e Lazer do Estado, reuniu cerca de 900 atletas de cidades como Santa Maria, Canoas, Campo Bom, Pelotas e Uruguaiana. As modalidades disputadas foram basquete, futsal, handebol e voleibol, nos naipes feminino e masculino.