Chiclayo, no Peru, festeja seu papa em meio a fervor popular

"O papa é chiclayano. Viva o papa!", repetiam em coro dezenas de fiéis, tomados pela emoção, em frente à catedral de Chiclayo, no norte do Peru, onde Leão XIV foi bispo durante oito anos.

Entre cânticos, orações e aplausos, todos expressavam, na noite de quinta-feira (8), a "emoção" e o "orgulho" por terem convivido com o monsenhor Robert Francis Prevost, recém-nomeado papa Leão XIV, o primeiro pontífice nascido nos Estados Unidos, que passou mais de 20 anos no Peru, país do qual também se tornou cidadão.

"Todos os chiclayanos, todos os peruanos, todos os católicos estamos muito emocionados, mas ainda mais os chiclayanos por terem tido o monsenhor Robert, que agora é papa, e tê-lo tido tão perto", disse Lula Botey, gerente de uma agência imobiliária.

Em seu primeiro discurso no Vaticano, grande parte falado em italiano, o novo papa, de 69 anos, saudou brevemente em espanhol sua "querida diocese de Chiclayo", onde foi bispo entre 2015 e 2023, prestando homenagem ao seu "povo fiel".

"Foi realmente comovente, não paramos de chorar", contou a mulher de 45 anos, lembrando de suas "homilias maravilhosas", durante as quais "invocava muito a caridade" e "exortava os políticos a pensarem no bem comum".

Nesta cidade de 600.000 habitantes, situada a cerca de 15 km da costa norte do Peru, na fértil região de Lambayeque, muitos lembram de Prevost como um homem "bom", "humilde" e "próximo das pessoas".

"Era uma pessoa muito boa, muito humilde, que te cumprimentava na rua", recordou Luis Cherco, de 57 anos, convencido de que "agora as mãos de Deus estão em Chiclayo".

"Visitava os mais pobres e apoiava os jovens", contou, lembrando de um homem que não hesitava em desafiar com galochas os temporais repentinos que caíam na região.

- "Semblante angelical" -

O padre Juan Mecán Sánchez, vigário da paróquia da catedral de Santa Maria, em frente à praça de Armas, no centro da cidade, de repente inicia uma oração na escadaria do prédio, construído em um estilo derivado do classicismo colonial.

Ao seu redor, os fiéis entoam o Pai Nosso antes de terminar a oração com um forte aplauso.

Diante do vigário, um cartaz apresentava o novo pontífice, acompanhado da inscrição: "O papa tem coração chiclayano!". As pessoas se juntaram para posar em frente ao cartaz.

"Era um homem admirável, que dava a impressão de que não se cansava de servir ao povo de Deus, a seus sacerdotes e a todos os que precisavam dele no momento mais difícil", disse o sacerdote aos muitos jornalistas presentes.

Apesar de seu "semblante angelical", Jesús León Ángeles, coordenador de um grupo católico, ressaltou que Prevost defendia suas opiniões com firmeza. "Se precisasse se referir a uma situação no Peru, fosse de corrupção, de um massacre, ou de mortes, ele firmava sua posição em plena missa", lembra.

O novo papa também colocará Chiclayo no mapa múndi, para além de sua fama de destino gastronômico.

Leão XIV "vai fazer com que Chiclayo fique no olho do mundo", alegrou-se Víctor Becerra, um empresário de 23 anos, enquanto Bernardo Víctor Heredia David, ex-professor de teatro de 81 anos, ainda tinha dificuldades em acreditar na nomeação de seu antigo bispo como sumo pontífice.

"Foi uma surpresa!", afirmou, incrédulo, expressando "a grande satisfação" de ter podido conversar pessoalmente com ele após a morte de sua esposa, em 2022. Era um homem "muito humilde, muito simples", com uma "familiaridade" que fazia o outro "sentir-se bem".

A poucos passos da catedral, o restaurante Las Américas exibia com orgulho um cartaz com a inscrição: "O papa comeu aqui". Rodrigo Couto Vásquez, gerente do estabelecimento, assinalava com entusiasmo o gosto do sucessor do papa Francisco pela boa mesa, e em particular pelo 'chicharrón' (frango frito) com molho Las Américas.