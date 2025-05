Não sou católico, mas chorei com a escolha do novo Papa

Leão XIV , nome escolhido pelo cardeal americano Robert Prevost , carrega em si um símbolo de coragem e compromisso social. É uma homenagem ao Papa Leão XIII , que enfrentou os problemas do seu tempo com justiça e compaixão. Mas também ecoa o espírito reformador de Francisco , aquele que irritava justamente os que esqueceram o que é ser humano.

Se ele unir a fé do passado com a coragem do presente, talvez, só talvez, a Igreja volte a inspirar mais do que culpar. E, quem sabe, nos ajude a crer de novo, nem que seja só por alguns segundos.