3 receitas para o almoço de Dia das Mães

Há muitos anos eu escrevo sobre o Dia das Mães por aqui, mas há quatro que é completamente diferente. Me tornei mãe da Maria e sinto que esperei minha vida toda para desempenhar esse papel. Tenho um orgulho que não cabe no peito ao me dar conta que não sou só a Lela, sou a Lela, mãe da Maria e que será assim para sempre.

Cozinhar para um filho é, para além do amor, criar memórias e aumentar uma conexão que, por natureza, já existe. Eu sei que quando ela sente o cheiro da minha comida ela sabe que está em casa, se sente acolhida e isso em nada tem a ver com ser bom ou não ser. Não tem a ver com tempero ou técnica. Tem a ver com amor. E eu sinto na memória, como se fosse hoje, o cheiro do feijão que minha mãe preparava toda segunda-feira e que quando eu saia do elevador já dava para sentir do corredor do prédio. Eu abria a porta e sabia que estava em casa e que ali era morada para sempre.