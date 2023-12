Ao mesmo tempo em que encerra a primeira semana de pré-temporada neste sábado (9), o Caxias segue apresentando ao torcedor cada um dos 10 reforços contratados até o momento para 2024. E nesta sexta-feira (8) foi a vez do zagueiro Alisson dar sua primeira declaração como atleta grená. E de cara, o defensor enalteceu a qualidade do elenco que está sendo formado para as disputas de Gauchão, Copa do Brasil e Série C.