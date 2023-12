A ACBF confirmou mais um nome para o elenco da temporada de 2024 no futsal brasileiro. O clube de Carlos Barbosa anunciou, nesta quinta-feira (21), a contratação do ala Gabriel Alves. O jogador atuou no Corinthians na atual temporada e também serviu a Seleção Brasileira de Futsal. Ao todo, a direção já anunciou sete renovações de contrato no elenco de 2023 e cinco reforços confirmados.