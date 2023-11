Faltam três jogos para o término da Série B. Para o Juventude, as duas próximas rodadas podem confirmar o sonhado acesso à elite nacional. O Verdão depende somente de si para alcançar o feito. Para isso, basta vencer o ABC nesta terça-feira (14), em Natal, e a Ponte Preta no sábado (18), no Alfredo Jaconi.